"Воювати немає кому, усі святкують": ГУР оприлюднило перехоплену розмову росіян

Цивільні росіяни скаржаться на обстріли Грайворонського району та недієздатності армії РФ.

Про це свідчить перехоплена розмова громадян РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Що діється!.. Обстрілюють.. район колгоспу, магази, школи туди прилітає... А наші День Росії святкують. Сьогодні авіація на параді. П'яні. Напевно, всі захисники. Воювати немає кому... Все святкують, усі на параді", - жаліється росіянин.

Раніше ГУР публікувало перехоплення розмови росіянки з подруою про те, як поблизу їхнього дому у закинутому будинку поселилися російські військові. Жінка хвалиться, що готує майбутнім військовим злочинцям обіди, а також дозволяє користоватися "літнім душем". Згодом цих окупантів мають відправляти на захоплення Вовчанська.

https://tsn.ua/ato/my-teper-voyny-ne-boimsya-perehoplena-rozmova-civilnih-z-shebekino-2604744.html

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