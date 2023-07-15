"Воював на Бахмутському напрямку": російське командування зняло з посади чергового топ-генерала

Селіверстов брав активну участь з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У Росії із займаної посади командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ біло знято генерал-майора Володимира Селіверстова.

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Про це пишуть російські так звані "воєнкори".

Російський провоєнний Telegram-канал "Военный обозреватель" пише, що Селіверстова могли відсторонити через його "непоступливих характер". Нібито генерал не звик замовчувати перед начальством проблеми та відстоював інтереси особового складу.

Зазначається, що має звання Героя Росії, кавалер ордену "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня з мечами, а також двох орденів Мужності та медалі "За відвагу".

Російські публіки повідомлять, що Селіверстов брав активну участь в операціях Збройних сил РФ на чолі 106-ї дивізії ВДВ від самого початку вторгнення в Україну.

Спочатку вторгнення він воював на Київщині у званні полковника. Пізніше на інших напрямках, а з січня поточного року у званні генерал-майора був переведений зі своєю дивізією на Бахмутський напрямок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що російські генерали становлять велику загрозу для президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що за інформацією британської розвідки, генералів РФ звільняють не лише за провали на фронті, а й за відкриту критику Міноборони.

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