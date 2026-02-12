Возз'єднання родин: Меланія Трамп зробила важливу заяву про повернення викрадених українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

Дружина президента США Меланія Трамп успішно завершила черговий етап перемовин щодо повернення додому українських дітей. Завдяки її безпосередньому втручанню та сприянню неповнолітні, які стали заручниками війни, нарешті змогли обійняти своїх рідних. У Вашингтоні наголошують, що це вже третій випадок, коли перша леді допомагає фізично повернути дітей, які були розлучені з сім’ями через бойові дії та окупацію.

Про це повідомляє Білий дім на своєму офіційному сайті.

Заклик до Москви та Києва

У своїй заяві Меланія Трамп зазначила, що комунікація між сторонами залишається активною, проте темпи повернення маленьких українців потрібно нарощувати. Вона подякувала обом країнам за відданість справі повернення переміщених осіб, але наголосила на необхідності посилення зусиль.

«Хоча всі сторони співпрацюють, а наші комунікації залишаються надійними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля, щоб забезпечити безпечне повернення кожної дитини до своїх родин та опікунів», — йдеться у заяві першої леді США.

Системна робота над поверненням

В адміністрації президента США підкреслюють, що нинішня подія — не разова акція, а результат тривалої стратегічної роботи. Представники першої леді продовжують вести діалог з обома країнами для вирішення цієї складної гуманітарної проблеми. Сама пані Трамп висловила впевненість у тому, що попереду ще більше добрих новин.

«Сьогоднішній день знаменує собою третє возз’єднання відтоді, як я стратегічно співпрацюю з обома націями. Я не сумніваюся, що прогрес буде ще більшим», — наголосила Меланія Трамп.

Варто зазначити, що питання повернення депортованих дітей є одним із найскладніших у перемовинах, адже Росія часто приховує дані про місцеперебування маленьких українців. Залучення таких осіб, як перша леді США, дає надію тисячам українських родин, які досі чекають на повернення своїх дітей.

Нагадаємо, нещодавно перша леді США публічно заявила, що веде листування з російським диктатором щодо возз’єднання українських сімей, розлучених війною. Вона повідомила, що отримала безпосередню відповідь від Путіна на свій торішній запит і наразі її представники продовжують комунікацію з російською стороною.