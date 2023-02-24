"Впадає в конспірологічну маячню": експерт пояснив, що у Путіна спільного з Гітлером

Президента Володимира Путіна досить часто порівнюють з Гітлером, який впритул до квітня 1945 року вірив у свою перемогу.

Наскільки доцільним є таке порівняння і чому Путін вірить в те, що він володіє якимось силами, щоб умовно втілити свій план щодо відродження СРСР, пояснив політолог, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" і викладач КНУ імені Т. Шевченка Петро Олещук.

"Це достатньо складне питання, яке передбачає багато відповідних елементів, багато складників. Справді, багато в чому Путін нагадує Гітлера, зокрема й такими особливостями, як відсутність системної освіти, яку замінюють читання якоїсь конспірологічної літератури, це й містицизм, прихильність до містичних знаків. Тобто паралелей можна проводити багато. Я вважаю, що тут головне наступне: Путін, тривалий час проводячи таку агресивну політику, не стикався з достатньо серйозним опором. Досвід Путіна великий, наприклад, агресія проти Грузії, України, анексія Криму, зрештою геноцид власного народу на території Росії та на Північному Кавказі. Логіка у Путіна наступна: вони рано чи пізно підуть зі мною на домовленості. В мене велика держава, в мене багато газу. Вони все одно слабкі, а я сильний. Я сильний, бо я незмінний диктатор і ніхто мене посунути не може. А у них постійно якісь вибори", - зазначив експерт.

З точки зору Путіна, вибори — це слабкість. Тому що це постійно якась зміна влади, приходять нові люди і вони постійно змушені якось відповідати перед виборцями, щось їм обіцяти, вважає Олещук.

"Путін вважає, що в нього необмежена постійна влада, а Україна не може всі ресурси кидати на війну, як це робить він. За його логікою, рано чи пізно він все одно переможе, треба просто почекати і більше розібратися з внутрішніми ворогами. Я бачу, що він, як і всі диктатори, впадає в цю конспірологічну маячню. Ми бачимо, як в Росії посилюються репресії з абсолютно ідіотських причин, на кшталт того, що хтось прочитав в Інтернеті якийсь коментар тощо. Очевидно, що цей страх посилюється, тому що бояться цих самих внутрішніх ворогів, змов. Я гадаю, що ключова причина в тому, що Путін вважає, що в рамках його свідомості він сильний, а всі інші слабкі. Внаслідок того, що він людина малоосвічена, малокультурна, його накачали ідеями про православні імперії, він вважає, що історично він правий, незважаючи на всі жертви. Це природа будь-якої необмеженої диктатури — диктатор рано чи пізно відривається від реальності і починає жити у власному вигаданому світі. Інтереси звичайних людей його не цікавлять. Все це повною мірою відображає Путін, як на мене", - додав він.

Нагадаємо, британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що, попри відсутність ознак перевороту в РФ, напруженість усередині Кремля присутня. І вона постійно зростає через провали на фронті.

Раніше політолог Джейсон Джей Смарт заявив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у Путіна.

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