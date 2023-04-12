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Впала в Казахстані: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1840
Час на прочитання
1 хв
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Впала в Казахстані: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Фото: ТСН.ua

Навчальна бойова частина ракети "вразила умовну мету на полігоні в Казахстані".

У вівторок, 11 квітня, Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала в Казахстані. 

Про це повідомляє Міноборони РФ. 

Ракету запускали з полігону "Капустін Яр". Її навчальна бойова частина "вразила умовну мету на полігоні в Казахстані". Оборонне відомство РФ опублікувало кадри запуску.  

Раніше ми повідомляли про запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море, але за межами виключної економічної зони Японії.

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Дата публікації
Перегляди
1840
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