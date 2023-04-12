Впала в Казахстані: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету

Навчальна бойова частина ракети "вразила умовну мету на полігоні в Казахстані".

У вівторок, 11 квітня, Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала в Казахстані.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Ракету запускали з полігону "Капустін Яр". Її навчальна бойова частина "вразила умовну мету на полігоні в Казахстані". Оборонне відомство РФ опублікувало кадри запуску.

Раніше ми повідомляли про запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море, але за межами виключної економічної зони Японії.

Читайте також: