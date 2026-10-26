Один крок заради фото став фатальним: 36-річна туристка загинула, впавши зі скелі

Мішель Алехандра Рубіо Лейва впала з 300-метрової скелі

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36-річна американка загинула, намагаючись зробити фото. Мішель Алехандра Рубіо Лейва впала з 300-метрової висоти зі скелі в Італії.

Про це пише Metro.

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Жінка з Флориди відпочивала з родиною в Доломітових Альпах. 17 жовтня вона гуляла в Валь-ді-Фасса, мальовничій альпійській долині в Трентіно, коли вона зійшла з позначеної гірської стежки, щоб сфотографувати. На жаль, вона втратила рівновагу та впала майже з 300 метрів вниз по схилу.

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Однак пишуть різну інформацію про те, з якої висоти вона впала. Зокрема, повідомляють, що це було приблизно 200 метрів.

Її сестра побачила, як вона впала, і близько 12:00 за місцевим часом викликала служби екстреної допомоги. Туристи надали місцезнаходження Лейви.

На жаль, коли медики прибули на місце події, було вже надто пізно, і жінку оголосили мертвою. Операція тривала кілька годин і завершилася приблизно о 14:30 за місцевим часом.

Про смерть Лейви було оголошено пізніше того ж тижня, після того, як було повідомлено її найближчих родичів.

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Членів її родини, які були з нею в той час, доставили повітрям до Канацеї, провідного альпійського муніципалітету та гірськолижного курорту, розташованого у верхній частині Валь-ді-Фасса, поки витягували її тіло.

36-річна Мішель Алехандра Рубіо Лейва розбилася на смерть

Лейва, її родина та решта туристичної групи прямували до станції канатної дороги, щоб піднятися на вершину Сасс-Пордої, де вони мали повечеряти у відомому ресторані на вершині гори. До цієї частини об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можна дістатися лише канатною дорогою.

Доломітові Альпи відомі своїми панорамними краєвидами. Останнім часом Доломітові Альпи набули популярності. Однак пішохідні маршрути регіону можуть бути небезпечними через круті схили, пухкий гравій та падіння каміння. Лише у 2026 в Доломітових Альпах загинуло понад 80 людей.

Нагадаємо, в Індонезії 26-річна Джуліана Марінс послизнулася та впала з висоти майже 300 метрів під час підйому на гору Рінджані, що в Індонезії. Гід міг покинути дівчину помирати та відмовитися від порятунку. Після чотириденних пошуків рятувальники знайшли лише тіло дівчини.

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