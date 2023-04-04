Впала з балкона на попутника: на круїзному лайнері загинула жінка

На борту круїзного лайнера Virgin Voyages загинула жінка.

Мандрівниця впала з балкона та приземлилась на іншого пасажира на палубі нижче. Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався невдовзі після того, як лайнер відбув з Маямі перед запланованим маршрутом до Роатана в Гондурасі ввечері 2 квітня.

На диво чоловік не отримав травм. Жінці ж було надано негайну медичну допомогу, але вона померла на місці. Корабель повернувся до Маямі після трагічного інциденту.

Поліція намагається встановити, що призвело до падіння жінки.

Повідомляється, що трагедія сталася через місяць після того, як на круїзному лайнері Carnival Cruise знайшли мертвою жінку. Корабель відплив із Чарльстона, Південна Кароліна, 27 лютого і прямував на Багами. Після невдалих спроб реанімувати жінку, її оголосили мертвою, а тіло вивезли через три дні, коли корабель прибув до Нассау.

Коли корабель пізніше повернувся до Чарльстона 4 березня, група слідчих ФБР сіла на круїз і оглянула кімнату загиблої. За словами оператора, жінка мандрувала з чоловіком. Розслідування триває.

Нагадаємо, жінка спіймала партнера на зраді під час відпочинку на круїзному судні. Про інтрижку коханого вона дізналася за допомогою трансляції з камери відеоспостереження.

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