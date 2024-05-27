Впав біля будинку: у Великій Британій чоловік, ймовірно, знайшов частину метеорита (фото)

Чоловік припустив, що це міг бути уламок комети Галлея. Аби в цьому впевнитися, він зв’язався з геологами та провів тест, який показав, що камінь має слабке магнітне поле.

У Великій Британії чоловік знайшов частину метеорита, який впав поблизу його будинку.

Про це пише видання The Mirror.

Як зазначається, якось чоловік, на ім'я Ден Чарлтон, перебуваючи у своєму саду в місті Вейкфілд, побачив в небі зелене світло, які зі свистячим звуком рухалося в бік землі. Вже наступного дня місцевий мешканець виявив на вулиці біля свого будинку обвуглений камінь, який тієї миті ще був теплим.

Чоловік припустив, що це міг бути уламок комети Галлея. Аби в цьому впевнитися, він зв’язався з геологами та провів тест, який показав, що камінь має слабке магнітне поле. Під час огляду в мікроскопі вчені побачили деякі ознаки, які вказують на його земне походження: не було слідів термоядерної кори, яка зазвичай утворюється на метеоритах під час входу в атмосферу, а також характерних видимих дірок та кристалів середнього розміру.

“Однак існують й інші типи метеоритів, тому ми поки що не можемо бути впевненими в класифікації породи”, — додав професор Келлі й зауважив, що для остаточного висновку потрібні подальші дослідження.

В майбутньому вчені планують здійснити тонкий зріз каменю, потім його відшліфувати та відполірувати - це потрібно для детального аналізу внутрішньої структури та складу мінералів.

Нагадаємо, що 18-річний хлопець із США виграв у лотерею один мільйон доларів завдяки сестрі, яка обрала щасливий білет.

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