"Впав нижче дна": Кінг висловився про Трампа через "захоплення" Мадуро

Кінг / © Associated Press

Американський письменник Стівен Кінг розкритикував президента США Дональда Трампа через викрадення проросійського лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Він провів паралель зі ставленням очільника Штатів до іншого диктатора — глави РФ Володимира Путіна.

Про це Кінг написав у соцмережі Threads.

На думку Кінга, США керуються винятково власною вигодою, а не «захистом демократії».

«Трамп впав нижче дна»

Письменник визнав, що Мадуро, якого «захопив» Трамп, дійсно не є демократичним лідером. Втім до іншого подібного персонажа — Путіна — Трамп ставиться зовсім по-іншому. Кінг пригадав, як на Алясці для президента РФ був розстелений червоний хідник.

«Мадуро не хороший хлопець, погоджуюся. Але Путін теж, а Трамп розстелив для нього червону доріжку», — акцентував письменник.

На думку Кінга, йдеться про політичну гру Трампа, і мотив США полягає не у «боротьбі з наркотрафіком», а у контролі над нафтовими ресурсами Венесуели.

«Річ не в наркотиках, а в нафті (яка, власне, і є наркотиком). Якраз коли думаєш, що Трамп скочив на дно, він падає ще нижче», — написав Кінг.

Раніше Кінг назвав Трампа «зрадником», який «обожнює Путіна».

«Просто хотів сказати, що Трамп — зрадницький, путінолюбний кретин!», — написав він у соцмережі X.