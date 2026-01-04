- Дата публікації
"Впав нижче дна": Кінг висловився про Трампа через "захоплення" Мадуро
Кінг, який відомий своєю підтримкою України, дорікнув Трампу за демонстративно різне ставлення до дистаторів Мадуро й Путіна. Так, одного він «захоплює», іншому — розстелає червоний хідник.
Американський письменник Стівен Кінг розкритикував президента США Дональда Трампа через викрадення проросійського лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Він провів паралель зі ставленням очільника Штатів до іншого диктатора — глави РФ Володимира Путіна.
Про це Кінг написав у соцмережі Threads.
На думку Кінга, США керуються винятково власною вигодою, а не «захистом демократії».
«Трамп впав нижче дна»
Письменник визнав, що Мадуро, якого «захопив» Трамп, дійсно не є демократичним лідером. Втім до іншого подібного персонажа — Путіна — Трамп ставиться зовсім по-іншому. Кінг пригадав, як на Алясці для президента РФ був розстелений червоний хідник.
«Мадуро не хороший хлопець, погоджуюся. Але Путін теж, а Трамп розстелив для нього червону доріжку», — акцентував письменник.
На думку Кінга, йдеться про політичну гру Трампа, і мотив США полягає не у «боротьбі з наркотрафіком», а у контролі над нафтовими ресурсами Венесуели.
«Річ не в наркотиках, а в нафті (яка, власне, і є наркотиком). Якраз коли думаєш, що Трамп скочив на дно, він падає ще нижче», — написав Кінг.
Раніше Кінг назвав Трампа «зрадником», який «обожнює Путіна».
«Просто хотів сказати, що Трамп — зрадницький, путінолюбний кретин!», — написав він у соцмережі X.