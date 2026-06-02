Вперше із часів В'єтнаму: американського пілота збили двічі за час війни в Ірані

Літак F-15. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Пілот американського F-15E Strike Eagle, який був збитий над Іраном 3 квітня, раніше також знаходився на борту одного з трьох F-15E, помилково уражених кувейтським ППО в результаті інциденту «дружнього вогню» менш ніж п’ятьма тижнями раніше.

Про це повідомляє новинний портал The High Side.

Зазначається, що це робить його «майже напевно» першим пілотом літака ВПС США, якого збили двічі в одному конфлікті з часів війни у ​​В’єтнамі.

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Цей же пілот раніше брав участь в окремому інциденті наприкінці лютого, коли один із трьох F-15E був збитий кувейтським F/A-18 в результаті дружнього вогню.

Інший льотчик, збитий під час інциденту 3 квітня, офіцер систем озброєння F-15E, отримав травми після того, як його парашут не розкрився належним чином, коли пара катапультувалася після ракетного удару Ірану.

У коментарях на платформі Reddit здивувалися, навіщо пілотів так швидко садять за штурвал після збиття. Обізнані користувачі пояснили, що це спеціально робиться якомога швидше, щоб пілоти не втрачали впевненість.

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