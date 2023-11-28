Вперше літак здійснить трансатлантичний політ на екологічно чистому паливі: чим його за заправили

Цей рейс поки що єдиний у своєму роді і не перевозить пасажирів.

Літак Virgin Atlantic, заправлений низьковуглецевим паливом, вирушить у перший трансатлантичний переліт.

Про це пише BBC.

Пасажирський літак, що вилетить з Лондона до Нью-Йорка о 13:30 за київським часом 28 листопада, працюватиме на 100% екологічно чистому авіаційному паливі (SAF). Воно може вироблятися з різних джерел, зокрема сільськогосподарських культур, побутових відходів та кулінарні олії.

Для цього рейсу Virgin Boeing 787 заправили 50 тоннами SAF. Використовуються два типи: 88% отримано з відходів з олії, а решта — з відходів виробництва кукурудзи США.

У міру того, як світ декарбонізується, авіакомпанії роблять ставку на паливо, отримане з відходів, щоб скоротити викиди до 70%, що дозволяє їм продовжувати працювати до того, як повітряні перевезення на електриці та водню стануть реальністю в найближчі десятиліття.

Рейс, який виконує літак Virgin Boeing 787 з двигунами Rolls-Royce Trent 1000, стане першим випадком, коли комерційна авіакомпанія виконує далекомагістральні рейси на 100% SAF.

Літак Virgin Atlantic готується до зльоту / Фото: BBC

На борту будуть засновник Virgin Atlantic, мільярдер Річард Бренсон, виконавчий директор авіакомпанії Шай Вайс та міністр транспорту Великої Британії Марк Гарпер.

Літак має прибути до міжнародного аеропорту Джона Кеннеді у Нью-Йорку о 21:40 за київським часом.

Авіаційна галузь сподівається, що політ Virgin Atlantic покаже урядам, що їм необхідно надати фінансову підтримку, щоб зробити SAF доступнішим.

Нагадаємо, власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад.

Читайте також: