Вперше під час війни Ізраїль дозволив перехід в Сектор Гази для ввезення гуманітарної допомоги

Уперше під час війни кабінет міністрів схвалив відновлення ізраїльського переходу в Газу для ввезення допомоги.

Про це пише The Times of Israel.

Кабінет міністрів проголосував за відновлення ізраїльського переходу Керем-Шалом для надходження гуманітарної допомоги в Газу вперше після початку війни 7 жовтня, повідомляє канцелярія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Ця заява зроблена після ескалації тиску з боку адміністрації президента США Байдена та через кілька годин після того, як радник США з національної безпеки Джейк Салліван завершив свої останні зустрічі в Ізраїлі.

Офіс Нетаньяху вперше показує, що Ізраїль зобов’язався в рамках перемир’я, яке забезпечило звільнення 105 заручників минулого місяця, сприяти в’їзду 200 вантажівок гуманітарної допомоги в Газу на день.

Єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, який досі був єдиним відкритим для в’їзду допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок на день, навіть після того, як на початку цього тижня Ізраїль почав використовувати Керем-Шалом для перевірок на додаток до свого пропускного пункту Ніцана , - повідомили в офісі Нетаньяху.

Нинішня система призвела до значних вузьких місць у надходженні допомоги.

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«Щоб виконати угоду, сьогодні кабінет міністрів тимчасово схвалив розвантаження вантажівок на стороні Гази через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом», — йдеться в ізраїльській заяві, в якій вживаються максимально розпливчасті формулювання, щоб оголосити, що він знову відкрив Керем-Шалом для в’їзду допомоги. .

Рішення кабінету поширюється лише на допомогу з боку Єгипту, а не ООН, сказав ізраїльський чиновник.

Нагадаємо, ХАМАС продовжує утримувати в Секторі Гази 132 заручників. Йдеться про 113 чоловіків і 19 жінок.

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