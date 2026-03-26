Японія вперше після Другої світової проведе навчання на Філіппінах / © Associated Press

Японські Сили самооборони візьмуть участь у військових навчаннях на території Філіппін. Це відбудеться вперше від часів завершення Другої світової війни. Йдеться про суттєве поглиблення військової співпраці між Токіо та Манілою на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм.

Про це повідомляє Вloomberg із посиланням на повідомлення речника армії Філіппін Луї Демали.

За даними філіппінської армії, близько 300 військовослужбовців Сухопутних сил самооборони Японії долучаться до щорічних спільних навчань Salaknib, які відбудуться у квітні за участі також військових США.

«Це перший випадок їхньої повноцінної участі у навчаннях», — зазначив Демала.

Він також додав, що до маневрів також приєднається Австралія.

Що відомо про військові навчання Японії

Раніше Японія брала участь у подібних американо-філіппінських навчаннях переважно як спостерігач або у ролі допоміжної сторони. Тепер вперше впродовж післявоєнної історії японські військові будуть безпосередньо залучені до наземних бойових тренувань.

Головнокомандувач збройних сил Філіппін Ромео Браунер-молодший наголосив на історичному значенні події.

«Після 1945 року ми вперше знову побачимо японські бойові підрозділи на філіппінській землі. Це дуже символічно, адже тоді ми були по різні боки війни, а тепер — союзники», — сказав Ромео Браунер-молодший.

Активізація співпраці між Японією та Філіппінами відбувається на тлі територіальних суперечок із Китаєм у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях. Обидві країни є союзниками США і входять до так званого «першого острівного ланцюга», який має стратегічне значення для стримування впливу Пекіна в Тихому океані.

Важливим фактором стало й набуття чинності торік угоди про взаємний доступ, яка спрощує перебування військових контингентів обох країн на території одна одної.

Очікується, що японські військові також вперше долучаться до масштабніших навчань Balikatan, які є ключовими у співпраці США та Філіппін і заплановані на другу половину квітня. Точна кількість учасників наразі не розголошується, однак, за словами Браунера, вона перевищить показники попередніх років (2025-го участь брали близько 150 японських військових).

У Міноборони Японії поки утримуються від коментарів, зазначивши, що деталі участі ще узгоджуються.

Раніше японські сили вже долучалися до морських навчань разом зі США та Філіппінами, а також брали участь у гуманітарних місіях і тренуваннях із ліквідації наслідків стихійних лих у регіоні.

Японія йде на військовий союз з Німеччиною

Німеччина також прагне поглибити оборонні зв’язки з Японією та пропонує укласти нову угоду, яка спростить перебування військових обох країн на території одна одної. Ініціативу озвучив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Японії, повідомляє Рolitico.

Після переговорів із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі на військово-морській базі Йокосука Пісторіус заявив, що Берлін запропонував укласти так звану угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона має на меті спростити обмін військовослужбовцями та значно зменшити бюрократичні процедури.

Подібні домовленості дозволяють країнам-партнерам легше розміщувати війська на території одна одної для навчань, тренувань чи операцій. Японія вже має аналогічні угоди зокрема з Великою Британією та Австралією у межах розширення безпекового співробітництва на тлі зростання напруженості в регіоні.

Нова ініціатива свідчить про перехід Німеччини від епізодичної присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні — зокрема через навчання та короткострокові місії — до більш системної військової співпраці з партнерами.

Пісторіус наголосив, що пропозиція є частиною ширшої відповіді на глобальну нестабільність. За його словами, актуальні події на Близькому Сході, зокрема навколо Ірану, підкреслюють важливість безпеки морських шляхів. Японія значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв через Ормузьку протоку.

«Свобода морських маршрутів має бути гарантована та захищена», — заявив голова Міноборони ФРН.

Він також підкреслив, що Німеччина та Японія мають спільний інтерес у забезпеченні стабільності світової торгівлі та дотриманні міжнародного права.

«Нас об’єднує переконання, що верховенство права має переважати», — зазначив Пісторіус.

Зазначимо що зближення Берліна і Токіо — теж реакція на зростання викликів з боку авторитарних держав — від війни Росії проти України до активності Китаю та Північної Кореї в Азії. Обидві країни дедалі частіше розглядають ці загрози як взаємопов’язані, що стимулює посилення двосторонньої оборонної співпраці.

Напередодні через постійні обстріли та загрозу вибухів на атомних об’єктах ситуація на Близькому Сході стає критичною. А світові лідери та міжнародні організації попередили про ризик глобальної катастрофи та незворотні наслідки для екології.

Тим часом Іран здійснив масштабну атаку ракетами по об'єкту США, про що повідомив Дональд Трамп. За його словами, Іран випустив 100 ракет «по дуже важливому для нас об'єкту».