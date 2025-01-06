Вперше після Другої світової війни: очільник ультраправих сформує новий уряд Австрії — Bloomberg

Очільник ультраправої Партії свободи отримав мандат від президента Австрії на формування уряду.

Лідер ультраправої проросійської "Австрійської партії свободи" Герберт Кікль отримав мандат від президента Александра Ван дер Беллена на формування уряду, що наблизило його до посади канцлера.

Про це пише Bloomberg.

"Я не легковажно взявся за цей крок. Я продовжуватиму забезпечувати дотримання принципів і норм нашої конституції", — сказав Ван дер Беллен журналістам 6 січня.

Напередодні канцлер Карл Негаммер не зміг сформувати центристську коаліцію та пішов у відставку.

Згодом 56-річний Кікль зустрівся з Ван дер Белленом у Відні, щоб обговорити формування уряду.

Очільник проросійської партії Герберт Кікль: що про нього відомо

Кікль — австрійський політик, який від червня 2021 року очолює "Австрійську партію свободи" (FPÖ). Раніше він обіймав посаду міністра внутрішніх справ і генерального секретаря FPÖ.

Як зазначає Bloomberg, якщо Герберт Кікль очолить австрійський уряд, це стане першим випадком, коли ультраправа партія головує в країні після закінчення Другої світової війни.

Партія свободи вела передвиборчу кампанію на проросійській, антимігрантській та кліматоскептичній платформі.

Також джерело називає Кікля одним з найменш популярних політиків країни, проте зазначає, що він зміг привести свою партію до "вершини влади". Політик "агресивно виступав проти мандату на вакцину під час пандемії та підтримував ультраправих активістів, які пропагували масову депортацію іммігрантів".

Також Кікль обіцяв співпрацювати з "суперечливим прем’єр-міністром сусідньої Угорщини" Віктором Орбаном.

Нагадаємо, 4 січня виконувач обов'язків канцлера Австрії консерватор Карл Негаммер оголосив про намір піти у відставку через провал перемовин про створення урядової коаліції без ультраправої, проросійської та антимігрантської "Партії свободи".

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