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Вперше після початку війни в Україні: у Чорному морі розпочались навчання НАТО

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Вперше після початку війни в Україні: у Чорному морі розпочались навчання НАТО

Фото: Associated Press

Країни НАТО розпочали навчання "Бриз" у болгарській акваторії Чорного моря.

Це перші навчання у Чорному морі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило болгарське видання News.bg.

Зазначається, що в навчаннях беруть 11 країн НАТО, зокрема Болгарія, Албанія, Бельгія, Греція, Італія, Латвія, Польща, Румунія, США, Туреччина та Франція.

До навчань залучені 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців країни.

Зазначається, що це перші масштабні навчання у Чорному морі після початку повномасштабної війни в Україні.

"У зв’язку з конфліктом у північній частині Чорного моря та реальною небезпекою вільного розміщення протикорабельних мін у районах навчань вжито заходів для забезпечення безпеки учасників. Військові кораблі Болгарії та Румунії вже 5 місяців працюють у таких умовах, накопичили досвід і готові йти на помірний ризик", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від 29 квітня, Білорусь втринадцяте подовжила ще на тиждень військові навчання поблизу українського кордону - щонайменше до 31 липня.

За даними моніторингової групи, білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона не готова до масштабних наступальних операцій. Причина - відсутність реального бойового досвіду.

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