Вперше в історії країни: у Японії прем’єр-міністеркою може стати жінка

Санае Такаїті / © Associated Press

Правляча Ліберально-демократична партія Японії обрала 64-річну Санае Такаїті своїм новим лідером. Ця перемога відкриває їй шлях до посади прем’єр-міністра, що зробить її першою жінкою на чолі уряду Японії.

Про це повідомляє BBC News.

Раніше прем’єр-міністр Сігера Ісіба, який керував урядом трохи понад рік, оголосив про свою відставку після серії поразок на виборах. Через ці результати коаліція ЛДП втратила більшість у обох палатах парламенту, що створило політичну нестабільність і відкриває шлях для нового лідера партії.

Санае Такаїті відома своєю прихильністю до консервативних поглядів і шануванням першої жінки-прем’єрки Великої Британії Маргарет Тетчер, прагнучи наслідувати її політичний стиль. Вона висловлює тверду позицію проти законів, які дозволяють жінкам зберігати дівочу прізвище після шлюбу, та виступає проти одностатевих шлюбів, обстоюючи традиційні цінності.

Як протеже покійного колишнього прем’єр-міністра Сіндзо Абэ, Такаїті заявила про намір відновити його економічну політику «абеноміка», що передбачає високі державні витрати та дешеві кредити для стимулювання економіки.

Крім того, вона займає жорстку позицію щодо питань безпеки та планує перегляд пацифістської конституції Японії, прагнучи посилити обороноздатність країни.

Хоча її кандидатура, швидше за все, буде підтримана парламентом, це не гарантовано автоматично, як у випадку її попередників, адже ЛДП втратила більшість у обох палатах і нині перебуває у більш слабкому політичному становищі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем’єр-міністр Японії Ісіба Сігеру заявив, що йде з посади керівника уряду. Про своє рішення він оголосив після тижнів зростаючого тиску щодо його відставки через провальні результати на виборах.