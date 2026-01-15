Вперше в історії медична евакуація з орбіти: екіпаж МКС екстрено евакуювали через хворобу астронавта

Капсула SpaceX Dragon повернулась на Землю з чотирма астронавтами / © NASA

Космічна одіссея екіпажу Crew-11 завершилася несподівано. О 10:41 за київським часом капсула з астронавтами приводнилася біля берегів Сан-Дієго.

Про успішне повернення та причини евакуації пише Space.com.

Хто повернувся

На Землю прибули:

Майк Фінк (NASA);

Зена Кардман (NASA);

Кімія Юї (JAXA, Японія);

Олег Платонов («Роскосмос»).

Місія тривала 167 днів замість запланованих пів року. Для командира екіпажу Зени Кардман це був перший політ.

«Як добре бути вдома!», — сказала вона одразу після приводнення.

Медична таємниця

NASA офіційно не називає ім’я хворого астронавта та діагноз, посилаючись на конфіденційність. Відомо лише, що проблема виникла ще на початку січня, через що було скасовано вихід у відкритий космос.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман запевнив, що це не була критична аварійна ситуація, але залишатися на орбіті було неможливо.

«Ми вирішили повернути Crew-11 додому раніше, тому що можливості діагностувати та лікувати це належним чином немає на Міжнародній космічній станції», — пояснив він.

За даними медиків, стан евакуйованого члена екіпажу стабільний.

Станція спорожніла

Після відльоту Crew-11 на величезній станції залишилося всього троє людей: американець Крістофер Вільямс та двоє росіян. Вони працюватимуть у такому «урізаному» складі близько місяця, доки в середині лютого не прибуде наступна зміна — Crew-12.

У NASA запевняють, що Вільямс впорається з обслуговуванням американського сегменту самотужки, адже йому допомагають «тисячі людей» із центрів управління на Землі.

Це перша медична евакуація з МКС. Раніше подібне траплялося лише на радянській станції «Салют-7» у 1985 році, коли космонавта Володимира Васютіна терміново повернули на Землю через інфекцію.

Нагадаємо, на поверхні Марса виявили дивну діру, яка може бути не просто геологічною аномалією. Вчені не виключають: вона здатна стати природним укриттям для астронавтів.