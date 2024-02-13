Вперше в історії: Росія оголосила в розшук чинного високопосадовця європейської держави

МВС Росії оголосило у розшук прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас. Це вперше, коли РФ порушила кримінальну справу проти чинного високопосадовця іншої держави.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Медіазона". Вони отримали доступ до повної бази розшуку російського МВС.

Так, російські правоохоронні органи нібито порушили кримінальні справи проти низки європейських чиновників. Серед них — прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Журналісти наголосили на тому, що Росія вперше порушила справу проти чинної голови держави.

У ФР "розшукують" Каю Каллас

Також кремлівська влада розшукує естонського держсекретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви Симонаса Кайріса та членів Сейму Латвії. Не оминула база розшуку МВС Росії і Польщу — під розшук потрапили двоє польських чиновників та директор Інституту національної пам'яті країни.

Видання пише, що ці справи пов'язані зі знесенням радянських пам'яток. За це ж Росія внесла до бази МВС і мерів та депутатів міських рад українських міст Луцьк і Рівне.

Загалом в російській базі розшуку автори "Медіазони" виявили понад 700 іноземців. Найчисленніша група осіб, яких розшукує МВС РФ, — це громадяни України, пишуть автори допису. Зокрема, РФ розшукує трьох колишніх міністрів оборони України, трьох колишніх головкомів ЗСУ (зокрема і Валерія Залужного), а також колишніх депутатів Верховної ради та українських чиновників.

За найманство російська влада розшукує 396 осіб із 36 країн. Серед них — 100 громадян Грузії (імовірно, йдеться про бійців "Грузинського легіону" ЗСУ), 93 громадян Великобританії та 62 білоруси (ймовірно, їх розшукують як бійців полку імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України).

Нагадаємо, експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер в інтерв’ю ТСН.ua сказав, що Росія нападе на НАТО лише в тому разі, якщо Альянс не зможе стримати Москву, чи якщо в РФ складеться враження, що країни-члени блоку не хочуть захищатися.

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