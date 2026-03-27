Вперше в історії: у США випустять банкноти з підписом Трампа

Дональд Трамп на 100 доларах

У США вже цього літа планують випустити паперові гроші з підписом чинного президента Дональда Трампа — вперше в історії країни глава держави підпише американські банкноти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США.

Нові купюри випускають до 250-річчя незалежності США. Водночас у них буде ще одна особливість — уперше за останні 165 років на банкнотах не буде підпису скарбника, хоча традиційно вони містили підписи як скарбника, так і міністра фінансів.

Очікується, що перші 100-доларові банкноти з підписами Трампа та міністра фінансів США Скотта Бессента надрукують уже в червні.

У наступні місяці планується випуск інших номіналів. Водночас для надходження нових купюр до банківської системи може знадобитися кілька тижнів.

Наразі Міністерство фінансів продовжує друкувати банкноти з підписами колишньої очільниці відомства часів адміністрації Байдена Джанет Єллен та скарбниці Лінн Малерби.

Таким чином Малерба стане останньою серед скарбників, чиї підписи розміщувалися на федеральних банкнотах США від 1861 року — часу, коли уряд уперше запровадив паперові гроші.

Чинний міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що випуск таких купюр символічно пов’язаний із ювілеєм країни та нинішнім економічним курсом.

«Немає більш ефективного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни і президента Дональда Трампа, ніж випуск доларових купюр з його ім’ям, і цілком доречно, що ця історична валюта буде випущена до 250-річчя від дня народження президента», — сказав він.

У Reuters зазначають, що зміна підпису на банкнотах є частиною ширшої тенденції — адміністрація Трампа та її союзники намагаються увічнити ім’я президента на різних державних об’єктах, програмах і символах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість своєї участі у президентських виборах у Венесуелі.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран хотів зробити його своїм новим верховним лідером, але він відмовився.