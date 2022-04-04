Вперше в історії: ЄБРР зупинив доступ Росії і Білорусі до своїх ресурсів

Вперше в історії: ЄБРР зупинив доступ Росії і Білорусі до своїх ресурсів

Це дуже важливий крок для вигнання РФ і Білорусі з цивілізованого світу, каже експерт.

Рада керівників Європейського банку реконструкції та розвитку офіційно затвердила застосування статті 8.3 статуту щодо зупинення доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку.

Також читайте ЄБРР виділить Україні 2 млрд євро та готовий допомагати у відбудові держави

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомив член ради директорів банку від України Артем Шевальов на своїй сторінці у Facebook.

"За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, яка становить 94,85% голосів у капіталі банку", - зазначив Шевальов.

Він додав, що вперше за всю історію ЄБРР керівники пішли на такий крок.

"І ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення. Так, це ще не повне вигнання з цивілізованого світу для цих країн-злочинців, але дуже важливий перший крок", – написав Шевальов.

Нагадаємо, наприкінці березня Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську.