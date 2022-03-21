Вперше в історії: Європейський Союз через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію

Вперше в історії: Європейський Союз через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію

Міністр закордонних справ Латвії наголосив, що це "лише початок шляху".

Європейський Союз вперше в своїй історії через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію.

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Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

ЄС 21 березня схвалив "Стратегічний компас".

"Європейський Союз щойно затвердив "Стратегічний компас", він дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні та безпеці", - написав голова МЗС Латвії.

Міністр закордонних справ Латвії наголосив, що це "лише початок шляху", оскільки багато чого залежатиме від того, яку підтримку ЄС надасть Україні.

"Багато залежатиме від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти російської агресії", – наголосив Едгарс Рінкевичс.

European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

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