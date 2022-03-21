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Вперше в історії: Європейський Союз через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію

Дата публікації
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28к
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Вперше в історії: Європейський Союз через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію

Associated Press

Міністр закордонних справ Латвії наголосив, що це "лише початок шляху".

Європейський Союз вперше в своїй історії через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію.

Про це повідомив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

ЄС 21 березня схвалив "Стратегічний компас".

"Європейський Союз щойно затвердив "Стратегічний компас", він дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні та безпеці", - написав голова МЗС Латвії.

Міністр закордонних справ Латвії наголосив, що це "лише початок шляху", оскільки багато чого залежатиме від того, яку підтримку ЄС надасть Україні.

"Багато залежатиме від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти російської агресії", – наголосив Едгарс Рінкевичс. 

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