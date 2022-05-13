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Вперше від початку війни очільник Пентагону провів переговори із Шойгу: що Остін сказав міністру оборони РФ

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Вперше від початку війни очільник Пентагону провів переговори із Шойгу: що Остін сказав міністру оборони РФ

Фото: Офіс Президента України

У п'ятницю, 13 травня, міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку нападу РФ на Україну провів перемовини з російським колегою Сергієм Шойгу.

Темою розмови була війна в Україні, яку розв'язала Росія. Під час перемовин очільник Пентагону закликав РФ негайно припинити вогонь на території України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"13 травня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр оборони Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості збереження ліній зв'язку", - повідомив подробиці прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомляли раніше, очільник Пентагону у розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ.

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