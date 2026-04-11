У суботу, 11 квітня, вперше від початку війни проти Ірану кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку. Операція відбулася на тлі початку американо-іранських мирних переговорів у Пакистані.

Про це повідомляє Axios з посиланням на неназваного чиновник США.

кораблі ВМС перетнули протоку зі сходу на захід до Перської затоки, а потім повернулися через протоку до Аравійського моря.

Цим кроком США прагнули підвищити довіру до перетину протоки комерційними суднами.

«Це була операція, спрямована на свободу судноплавства в міжнародних водах», — сказав американський чиновник.

Іранський уряд, який не був поінформований про цей перетин протоки кораблями ВМС США, назвав його порушенням припинення вогню та пригрозив атакувати кораблі.

Американський чиновник заявив, що США не отримували жодного такого попередження.

Яка ситуація в Ормузькій протоці

Відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці було ключовим положенням угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану життєво важливий для нормального функціонування світової економіки.

Протягом кількох днів після оголошення про припинення вогню дуже мало суден перетинало кордон. У суботу вранці надійшли повідомлення про те, що щонайменше три супертанкери з нафтою перетнули кордон —крихітна частина довоєнного щоденного трафіку.

Раніше цього тижня американський чиновник визнав, що комерційні кораблі не рухалися через протоку через те, що їх залякували іранці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу розчищення Ормузької протоки від іранських мін на тлі напруження на Близькому Сході.

Як раніше повідомлялося, Іран використовує контроль над Ормузькою протокою як ключовий аргумент на переговорах зі США.