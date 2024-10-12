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Вперше ЄС офіційно видав візи дезертирам з Росії, один з яких воював в Україні — BBC

Вперше ЄС офіційно видав візи дезертирам з Росії, один з яких воював в Україні — BBC

Фото ілюстративне / pixabay

На початку жовтня дезертири прибули до Франції, де розпочали процес отримання притулку.

Влада Європейського Союзу вперше видала візи групі російських дезертирів, серед яких є учасник війни з Україною. 

Про це повідомило видання ВВС.

Серед осіб, які отримали візи, є один, що брав участь у війні проти України. Інші троє — кадрові офіцери, а двоє — мобілізовані, які уникли відправлення на фронт.

Правозахисники зазначають, що для європейської влади важливою була не лише сама дезертирство, а й чітка антивоєнна позиція дезертирів.

Шестеро російських дезертирів на початку жовтня прибули до Франції, де розпочали процес отримання притулку. Національний суд Франції з питань права на притулок у липні 2023 року ухвалив рішення, яке підтверджує право дезертирів і ухильників на притулок.  

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня 2024 року росіяни знову атакували Україну, використовуючи ракети і 28 безпілотників. Атака здійснювалася з Бєлгородської області та з районів Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

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