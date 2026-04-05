У Росії фіксують зростання невдоволення серед населення через посилення цензури, що відбувається останніми тижнями. Як свідчать результати опитування Фонду громадської думки, рівень довіри до президента Володимира Путіна знизився на п’ять відсоткових пунктів — із 76% до 71%.

Про це пише ISW.

Падіння довіри та спротив цензурі

Згідно з даними соціологів, рейтинг довіри до російського лідера поступово знижується з початку лютого 2026 року — саме напередодні суттєвого обмеження доступу до месенджера Telegram у Росії.

Тим часом російські опозиційні медіа, зокрема «Важные истории», повідомляють про зростання невдоволення навіть серед прокремлівських пропагандистів і так званих військових блогерів. Вони дедалі частіше критикують спроби влади обмежити доступ до Telegram, наголошуючи на марнотратстві ресурсів у час економічних труднощів та скаржачись на проблеми з військовим зв’язком.

«Російські чиновники намагаються впоратися з негативною реакцією з боку російського інформаційного простору на посилення цензури, особливо з боку ультранаціоналістичної спільноти мілблогерів», — йдеться у матеріалі.

Це може свідчити про відсутність чіткої стратегії та неготовність Кремля до настільки масштабної негативної реакції.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що попри обмеження близько 65 мільйонів росіян щодня користуються VPN, щоб отримати доступ до месенджера.

Спроби блокування, за його словами, також могли спричинити масштабні технічні збої в роботі банківської системи РФ. Йдеться про перебої у функціонуванні платіжних сервісів одразу кількох банків 3 квітня. Деякі російські джерела пов’язували ці проблеми зі спробами блокування IP-адрес, які використовувалися фінансовими установами, однак відповідні повідомлення згодом були видалені, ймовірно, на вимогу «Роскомнадзору».

Таким чином, завершують аналітики, посилення контролю над інформаційним простором у Росії не лише не досягло очікуваного ефекту, а й спровокувало хвилю критики та нові проблеми — як у суспільстві, так і в роботі ключових інфраструктур.

