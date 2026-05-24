Вперше з 2022 року: у Лукашенка заявили про розмову з Макроном після атаки РФ на Київ

Еммануель Макрон провів перші з 2022 року переговори з Лукашенком / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв телефоном з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляють білоруські провладні ЗМІ, лояльні до режиму Лукашенка.

Зазначається, що Макрон і Лукашенко «обговорили регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС та Францією зокрема». Також Мінськ стверджує, що телефонна розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Реклама

Зауважимо, що офіційно Париж факт розмови не коментує. Французький телеканал TF1 із посиланням на оточення глави французької держави підтверджує, що розмова дійсно відбулася. За даними видання, Еммануель Макрон, зокрема, «наголосив на ризиках для Білорусі, пов’язаних із втягуванням її у війну агресії Росії проти України».

«Він також закликав Олександра Лукашенка вжити необхідних заходів для покращення відносин між Білоруссю та Європою», — сказало джерело каналу.

Нагадаємо, що розмова сталася через кілька годин після того, як Росія, союзник Білорусі, завдала масованого удару безпілотниками та ракетами по Україні, включаючи балістичну ракету «Орешник», здатну нести ядерну зброю.

Як зауважує «Настоящее время», це перша розмова Макрона та Лукашенка від початку повномасштабного російського вторгнення. Востаннє вони розмовляли 26 лютого 2022 року.

Реклама

Тоді Макрон повідомив, що «попросив Олександра Лукашенка забезпечити виведення російських військ із території його країни» — і що Білорусь не повинна ставати «фактичним посібником Росії у війні проти України».

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом внаслідок нічної масованої російської атаки по Україні постраждали близько 100 людей, ще четверо загинули.

Реклама

Новини партнерів