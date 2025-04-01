Вперше з часів Другої світової: Німеччина розмістила війська за межами країни

Армія Німеччини / © Associated Press

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У вівторок Берлін офіційно розпочав історичне постійне розгортання військової частини за межами країни: у Литві активовано 45-ту бронетанкову бригаду чисельністю 5000 осіб. Це рішення стало частиною зусиль із посилення східного крила НАТО у відповідь на російську агресію проти України.

Про це повідомляє Politico.

Під час урочистої церемонії неподалік Вільнюса було представлено герб новоствореної бригади, офіційно затверджено її тимчасовий штаб і призначено командувача — бригадного генерала Крістофа Хубера.

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“Наша мета — гарантувати захист, свободу і безпеку литовських союзників на східному фланзі НАТО. Захищаючи їх, ми водночас захищаємо і Німеччину”, — наголосив генерал у коментарі агентству dpa.

Плани щодо постійної присутності Німеччини в Литві були озвучені ще у 2023 році, що стало відходом від попередньої обережної оборонної політики Берліна. Очікується, що повної бойової готовності підрозділ досягне до 2027 року. Постійна база розміщення буде збудована у Руднінкаї — на південь від Вільнюса. Поки що підрозділи працюють із тимчасових баз.

До складу формування входять не лише бойові сили, а й допоміжні елементи: медичні частини, підрозділи зв’язку, логістика та штаби підтримки.

Зараз у Литві перебувають 150 німецьких військових, а до кінця року їхню кількість планують збільшити до 500.

Для НАТО ця місія має стратегічне значення — вона втілює нову концепцію стримування через постійну оборону. А для Німеччини — це спроба змінити імідж нерішучого союзника.

У Литві, яка межує з Калінінградом і Білоруссю, німецька присутність сприймається як життєво важливий елемент безпеки. Після початку повномасштабної війни в Україні Балтійський регіон став умовним фронтом, а розміщення німецьких військ — знаком довготривалих зобов’язань НАТО.

Раніше ми писали, що кілька років тому основним наративом для Німеччини було “триматися подалі від мілітаризму”. Однак часи змінюються — після повномасштабного вторгнення та заяв з боку США німці почали змінювати підхід до фінансування свого війська та готовності армії до війни.