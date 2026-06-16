Росія на порозі найбільшої паливної кризи / © Associated Press

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Росія на межі найбільшої паливної кризи з часів розпаду СРСР. Західні аналітики прогнозують, якщо українські атаки продовжаться, Росія ризикує стикнутися з найбільшою паливною кризою за всю історію.

Про це пишуть BBC.

Росія на порозі найбільшої паливної кризи з часів розпаду СРСР

Через удари українських дронів у Росії зупинилася третина нафтопереробних потужностей. РФ на порозі масштабної паливної кризи. За оцінками міжнародних аналітичних центрів та профільних медіа, російська галузь опинилася на порозі найглибшого дефіциту пального за останні десятиліття.

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Згідно з даними видання Energy Intelligence, внаслідок технічних пошкоджень у Росії наразі зупинено роботу систем, що забезпечували перероблення 2,14 млн барелів нафти на добу. Це майже третина від загальної потужності місцевих НПЗ.

За перший тиждень червня середньодобові показники перероблення впали нижче позначки у 4 млн барелів. Такого не було протягом останніх 20 років.

Основною причиною такого розвитку подій у Росії стали ефективні українські атаки. Дрони дедалі частіше атакують не поодинокі об’єкти, а ключові промислові гіганти РФ. Зокрема, у травні 2026 року по російських нафтопереробних підприємствах «прилетіло» щонайменше 16 разів.

8 з 10 найбільших у Росії нафтопереробних заводів постраждали від українських ударів.

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Ці тенденції підтверджують і в агентстві Bloomberg. Посилаючись на моніторинг компанії EA Analytics, видання повідомляє про рекордну інтенсивність ударів у травні — загалом зафіксовано 31 атаку на об’єкти НПЗ, нафтопроводи та експортні морські термінали.

Виникла певна диспропорція, адже РФ зберігає високі обсяги видобутку сирої нафти, однак втрачає можливість її перероблювати на бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Криза поширилася на внутрішньому ринку РФ. Обмеження на продаж палива запровадили вже у понад 25 регіонах, зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані тощо.

Перебої у постачанні пального вже почали розхитувати аграрний сектор, сільське господарство та авіацію. Найкритичнішою є ситуація у тимчасово окупованому Криму. Місцева окупаційна влада ввела жорсткі ліміти на продаж пального, а на заправках утворюються кілометрові черги.

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Частина мереж перейшла на видачу бензину виключно за QR-кодами після обов’язкової реєстрації користувачів у спеціальній системі.

РФ намагається стримати кризу

Російська влада намагається стримати кризу, яка насувається. Там за квітень і травень нафтовидобувним компаніям виділили 700 млрд рублів субсидій.

НПЗ дозволили випускати та реалізовувати низькоякісне пальне зі зниженими екологічними стандартами.

Утім, галузеві експерти попереджають, що вжиті заходи мають лише тимчасовий ефект, а основні економічні виклики попереду. Директор з інвестицій компанії «Фінам» Ярослав Кабаков наголошує на сезонних ризиках:

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«Найтривожніше те, що криза лише починається. Пік сезонного попиту припадає на серпень-вересень, а ознаки дефіциту та прискорення зростання цін з’явилися вже в червні».

Як наслідок, у росіян прискориться інфляція та збільшиться тиск на економіку.

Загострення паливної кризи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму стрімко загострюється паливна криза, викликана регулярними та успішними ударами по російських НПЗ і логістичних вузлах. На багатьох заправках повністю зник бензин А-95, а окупаційна влада була змушена запровадити жорсткі ліміти — не більше ніж 20 літрів пального на добу в одні руки.

Попри заклики не панікувати, на АЗС утворилися кілометрові черги, а водії у соцмережах скаржаться, що ризикують залишитися на півострові без можливості виїхати назад.

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Паралельно з цим логістичні проблеми росіян загострюються і на материковій частині півдня. Зокрема, окупаційна адміністрація тимчасово окупованої частини Запорізької області закликала водіїв уникати руху ключовою трасою регіону.

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