Вперше за 20 років головою Європарламенту стала жінка: хто вона

Вперше за 20 років головою Європарламенту стала жінка: хто вона

До цього Мецола була віцепрезиденткою Європарламенту.

18 січня Європейський парламент обрав нового очільника. Вперше за 20 років головою стала жінка. На цю посаду призначили Роберту Мецолу, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки Європарламенту. Також вона є наймолодшою очільницею Європарламенту.

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.

За кандидатуру Мецоли проголосували 458 депутатів. Мецола стала третьою жінкою, яка обійняла високу посаду і обіграла трьох інших кандидатів на цю посаду: іспанку Сіру Рего, польку Косму Злотовські і шведку Еліс Ба Кунке.

Що про неї відомо

За інформацією з відкритих джерел відомо, що Роберта Мецола народилася у 1979 році. Вона одружена, має трьох дітей. Новообрана президентка закінчила Мальтійський університет та Коледж Європи у Брюгге за напрямом "Право". Вона спеціалізується на європейському праві та європейській політиці. Новообрана очільниця є депутаткою Європарламенту від 2013 року і віцепрезиденткою парламенту від 2020 року. Мецола тимчасово обіймала посаду голови Європарламенту після смерті попередника Давида Сассолі.

Нагадаємо, 11 січня в Онкологічному довідковому центрі Авіано помер попередній очільник Європейського парламенту Давид Сассолі. Перед тим його госпіталізували через проблеми з імунною системою.

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