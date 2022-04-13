Вперше за 22 роки Греція розпочне розвідку газових родовищ, щоб позбутись енергетичної залежності

Вперше за 22 роки Греція розпочне розвідку газових родовищ, щоб позбутись енергетичної залежності

Вторгнення Росії в Україну виявило "структурну енергетичну слабкість Європи", кажуть в уряді Греції.

Вперше за останні 22 роки Греція розпочне розвідку газових покладів, щоб звільнитися від енергетичної залежності.

Про це сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, передає Protagon.

За його словами, Греція прискорює розвідку вуглеводнів, адже країна може мати значні запаси газу.

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"Якщо у нас є корисні обсяги (газу – Ред.), ми замінимо імпорт національним багатством… Але ми маємо точно знати, чи є запаси газу, які є економічно вигідними", – сказав прем’єр.

Він зазначив, що розвідку газових родовищ завершать до кінця наступного року.

Також прем'єр-міністр Греції додав, що вторгнення Росії в Україну виявило "структурну енергетичну слабкість Європи", що має наслідки для всіх громадян Євросоюзу.

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