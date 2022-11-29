Вперше за 38 років: на Гаваях почав вивергатися найбільший у світі вулкан (відео)

Виверження вулкана почалося після 38 років затишшя.

В американському тихоокеанському штаті Гаваї у неділю, 27 листопада, розпочалося виверження найбільшого активного вулкана у світі Мауна-Лоа вперше від 1984 року.

Про це пише CNN.

"Найбільший у світі активний вулкан у понеділок викинув деяку кількість попелу та лави. Влада попередила жителів Великого острова Гаваїв, щоб вони готувалися до можливого більшого виверження", - йдеться у повідомленні.

Mauna Loa, the largest volcano on the planet, is erupting now on the Big Island of Hawai’i after being dormant for 38 years. Follow along to see footage captured by our team pic.twitter.com/6busmUpXJr — Paradise Helicopters (@Paradisecopters) November 29, 2022

Управління туризму Гаваїв стверджує, що виверження не загрожує населеним пунктам або рейсам на острів. Проте в Національній метеорологічній службі людям з респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома, а тим, хто все-таки захоче вийти на вулицю, – закривати рот і ніс маскою або тканиною.

⚡FLASH - Le plus grand volcan actif du monde, le #MaunaLoa, a commencé à entrer en #éruption à Hawaï pour la première fois depuis 1984. pic.twitter.com/4nBq6SgXaZ — Neodia (@NeodiaFr) November 28, 2022

Наразі потоки лави зосереджені в районі вершини і не загрожують населеним пунктам, розташованим нижче по схилу.

Проте метеорологи попередили, що випадіння попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем.

World's largest volcano erupts in Hawaii.



The world's largest active volcano burst into life for the first time in 40 years, spewing lava and hot ash Monday in a spectacular display of nature's fury by Mauna Loa in Hawaiihttps://t.co/VYhqoFTvX8 pic.twitter.com/lob8fAJRGH — AFP News Agency (@AFP) November 29, 2022

Вулкан Мауна-Лоа

Мауна-Лоа – є одним з п'яти вулканів, які утворюють Гавайські острови у штаті Гаваї в Тихому океані, його висота 4169 метрів.

Останнє виверження Мауна-Лоа відбувалось від 24 березня 1984 до 15 квітня 1984.

Мауна-Лоа – другий за обсягом з усіх вулканів на Землі і найбільший за обсягом активний вулкан.

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