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Вперше за 38 років: на Гаваях почав вивергатися найбільший у світі вулкан (відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1767
Час на прочитання
2 хв
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Вперше за 38 років: на Гаваях почав вивергатися найбільший у світі вулкан (відео)

Фото/Twitter: USGS Volcanoes

Виверження вулкана почалося після 38 років затишшя.

В американському тихоокеанському штаті Гаваї у неділю, 27 листопада, розпочалося виверження найбільшого активного вулкана у світі Мауна-Лоа вперше від 1984 року.  

Про це пише CNN.

"Найбільший у світі активний вулкан у понеділок викинув деяку кількість попелу та лави. Влада попередила жителів Великого острова Гаваїв, щоб вони готувалися до можливого більшого виверження", - йдеться у повідомленні.

Управління туризму Гаваїв стверджує, що виверження не загрожує населеним пунктам або рейсам на острів. Проте в Національній метеорологічній службі людям з респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома, а тим, хто все-таки захоче вийти на вулицю, – закривати рот і ніс маскою або тканиною.

Наразі потоки лави зосереджені в районі вершини і не загрожують населеним пунктам, розташованим нижче по схилу. 

Проте метеорологи попередили, що випадіння попелу може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем.

Вулкан Мауна-Лоа

Мауна-Лоа –  є одним з п'яти вулканів, які утворюють Гавайські острови у штаті Гаваї в Тихому океані, його висота 4169 метрів.

Останнє виверження Мауна-Лоа відбувалось від 24 березня 1984 до 15 квітня 1984.

Мауна-Лоа – другий за обсягом з усіх вулканів на Землі і найбільший за обсягом активний вулкан.

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Дата публікації
Перегляди
1767
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