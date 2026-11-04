Вперше за 94 роки: демократи сенсаційно розгромили республіканців у їхніх ключових штатах

Конгрес США / © Associated Press

Реклама

Демократична партія США остаточно закріпила контроль над Сенатом завдяки сенсаційній перемозі в штаті Айова. Цей успіх став черговим у серії перемог у традиційних «цитаделях» Республіканської партії, таких як Канзас, Техас та Південна Кароліна, що дозволило демократам додатково отримати шість крісел у верхній палаті парламенту.

Про це пише Reuters.

Реклама

Наразі Демократична партія має настільки значну перевагу, що може втратити обидва місця, які вона захищає у Мічигані та Міннесоті, і все одно збереже гарантовану більшість у Сенаті.

Реклама

Історичний перелом у Техасі

У штаті Техас, де демократи не вигравали посади штатного рівня понад 30 років, відбувся головний сенсаційний прорив. 37-річний колишній учитель Джеймс Таларико від Демократичної партії впевнено переміг генерального прокурора штата Кена Пакстона — переконаного консерватора та особистого фаворита Дональда Трампа.

За прогнозами провідних медіа (CNN, CBS News, NBC News), перемога Таларико стала однією з найбільших несподіванок нинішньої виборчої кампанії, адже ще у 2024 році Трамп виграв Техас із перевагою майже у 14 відсоткових пунктів.

Нищівний удар по ставлениках Трампа

Поразки республіканців зафіксовано й в інших ключових регіонах:

Південна Кароліна: Демократка Енні Ендрюс завдала поразки діючій республіканці Дарлін Ґрем. Останню Дональд Трамп особисто підтримав як наступницю її покійного брата, сенатора Ліндсі Ґрема, який пішов із життя цього року.

Огайо: Демократ Шеррод Браун повернув собі крісло в Сенаті, яке ще два роки тому обіймав нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Масштаб розгрому підкреслюють цифри: лише два роки тому Дональд Трамп переміг у Південній Кароліні з відривом у 18 відсоткових пунктів, а в Канзасі — у 16 відсоткових пунктів. Нинішні результати свідчать про глобальний зсув у політичних настроях американських виборців.

Реклама

Раніше ми писали про те, що вибори до Палати представників США: демократи попереду, доля більшості ще не вирішена. За даними Decision Desk HQ, демократи здобули 149 місць, республіканці — 96, а для більшості потрібно 218.

Новини партнерів

Новини партнерів