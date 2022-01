Вперше за чотири роки: несподіваний снігопад паралізував Токіо

Associated Press

Пасажири застрягли в аеропортах, а люди масово травмуються на вулиці.

У Токіо сильний снігопад охопив 23 райони. Авіарейси до столиці призупинено, а поїзди прибувають із затримками. Щонайменше 50 людей були доправлені до лікарень через травмування на вулицях.

Про це повідомляє Reuters.

Японське метеорологічне агентство видало вперше від січня 2018 року попередження про сильний снігопад у 23 районах столиці.

За даними Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co., понад 100 внутрішніх рейсів, які вилітають або прибувають в аеропорти Ханеда або Наріта — головні повітряні ворота столичного району — були скасовані в четвер. 9700 пасажирів очікують в аеропортах.

Нагадаємо, у кількох американських штатах вирувала снігова негода: зокрема, опади накрили Вашингтон, Меріленд та Вірджинію.

