Вперше за останні кілька місяців Саакашвілі з'явився на екранах і шокував своїм станом

Схудлий та на лікарняному ліжку постав перед судом по відеозв'язку і показав, який зараз має вигляд.

Уперше за останні кілька місяців Міхеіл Саакашвілі показався на відеозв'язку. Експрезидент Грузії дистанційно взяв участь на засіданні Тбіліського міського суду, йдеться в ТСН.

Там він продемонстрував, у якому стані перебуває й навіть підняв футболку, щоби показати скільки ще втратив ваги. Стан здоров'я грузинського політика вже давно викликає занепокоєння. Понад рік він перебуває в клініці, куди його перевели зі слідчого ізолятора. Про його лікування за кордоном клопотали в ЄС та Володимир Зеленський.

Експрезидента Грузії, який має українське громадянство, заарештували в Тбілісі 2021 року після таємного повернення на батьківщину. Йому закидають перевищення повноважень і переслідування опонентів, за що загрожує шість років позбавлення волі. Справу Саакашвілі називає "політично вмотивованою" і кілька разів оголошував голодування. А ще, за словами політика, у в'язниці він зазнав тортур і був отруєний.

Михеїл Саакашвілі показався на відеозв'язку

Влада Грузії стверджує, що для таких висновків немає доказів.

Нагадаємо, що минулого місяця політик оголосив про намір брати активну участь у грузинській політиці, хоча раніше заявляв про зворотне.

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