Вперше за півтора року голова Міноборони Франції зателефонував Шойгу: про що йшлося

Себастьян Лекорню закликав Москву припинити звинувачувати Київ у причетності до теракту в ТРЦ Crocus City Hall.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в середу, 3 квітня, зателефонував голові оборонного відомства РФ Сергієві Шойгу. Востаннє міністри розмовляли в жовтні 2022 року.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Франції.

Приводом для розмови став теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, який, ймовірно, скоїли ісламісти 22 березня під час концерту групи "Пікнік".

Лекорню засудив теракт і запевнив Шойгу, що Париж не володіє інформацією щодо нібито причетності України до теракту на території Росії, як стверджують у Москві. Французький міністр закликав російську владу втриматися від спроб звинуватити Київ в організації цього злочину та не перекладати на нього відповідальність.

"Після нападу під Москвою 22 березня, скоєного "Ісламською державою", міністр нагадав про наше рішуче засудження і солідарність Франції з жертвами та їхніми родинами. Він підтвердив, що у Франції немає інформації, щоб встановити зв'язок між цією атакою та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку експлуатацію", – йдеться у пресрелізі.

Лекорню також підкреслив, що Париж беззастережно засуджує напад Росії на Україну та продовжуватиме надавати українській стороні підтримку.

"Ми надаватимемо підтримку настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно в боротьбі України за свободу й суверенітет, щоб принести мир і безпеку на європейський континент", – зазначив голова французького оборонного відомства.

Нагадаємо, ФСБ знайшла "український слід" у теракті в ТРЦ Crocus City Hall. Російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною.

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