Вперше за понад 2 роки: супутник зафіксував поїзд Північної Кореї, який вʼїжджає до Росії

Поїзд перетнув кордон на тлі інформації про продаж боєприпасів з Північної Кореї до Росії.

Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до Росії 4 листопада. Це вперше за кілька років на цьому маршруті спостерігають рух.

Це помітив сайт 38 North, а деталі пише Bloomberg.

Рух помітили на єдиному наземному сполученні між двома країнами вдень 4 листопада. Це сполучення не працювало від лютого 2020 року, адже КНДР закрила його через пандемію коронавірусу.

Сайт 38 North пише, що за знімками неможливо визначити призначення поїзда. У вересні Північна Корея та Росія домовилися відновити залізничне сполучення. Однак останній аналіз 38 North зʼявився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні Росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення до України.

За словами експертів, потяг складався із трьох закритих вагонів. Його спершу зафіксували на корейському боці кордону, а за декілька годин — на коліях російської станції «Хасан».

Що заявляли в США

США 2 листопада звинуватили Північну Корею в таємному постачанні Росії артилерійських снарядів для війни в Україні та приховуванні того, куди вони транспортуються.

За даними розвідки, Північна Корея намагається приховати постачання, створюючи враження, нібито боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Офіційні посадовці США заявили, що працюватимуть над викриттям і протидією постачань до Росії з Ірану та Північної Кореї й будуть націлені на мережі, які дозволяють ці постачання. І все ж вони чітко не пояснили, як саме планують це зробити.

КНДР підтримують Росію

Північна Корея була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення в Україну. У липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами після так званих “референдумів”.

Також повідомлялося, що Пхеньян висловив готовність надіслати працівників до Донецька та Луганська для допомоги у відбудові територій після війни.

Кремль почав купувати зброю в КНДР

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