Вперше за понад рік: Росія оголосила про ракетні випробування на Камчатці

Ракетні випробування РФ

Росія заявила про проведення ракетних випробувань на полігоні «Кура» в Усть-Камчатському окрузі. Вони заплановані з 6 по 10 травня.

Про це повідомляють росЗМІ.

Йдеться про випробувальний майданчик, що використовується для запусків ракет, здатних нести ядерні боєзаряди. Востаннє подібні пуски там фіксувалися у жовтні 2024 року, коли випробовували міжконтинентальну ракету «Ярс».

Таким чином, РФ вперше за приблизно півтора року відновлює ракетні випробування на цьому полігоні.

Як зазначалося раніше, Росія може використовувати експериментальну ракету «Орешник» не лише в бойових умовах, а й для випробувань на власних полігонах, зокрема для перевірки її характеристик та доопрацювань. За словами експертів, такі пуски дозволяють російській стороні аналізувати роботу ракети та збирати уламки для оцінки змін у конструкції, чого неможливо зробити після ударів по території України.

