Вперше за всю історію змагань: на Олімпійських іграх виступить трансгендерна жінка-штангістка

ЇЇ участі у Олімпіаді не один раз намагалися завадити.

У Олімпійських іграх, які цього року відбудуться у Токіо, вперше за всю історії існування змагань візьме участь трансгендерна спортсменка - штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

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Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що Хаббард буде виступати серед п'яти важкоатлетів, підтверджених командою Нової Зеландії на Олімпіаду в Токіо.

Вона виступає в суперважкій ваговій категорії (понад 87 кілограмів) і стане не просто першою трансгендерною жінкою на Олімпіаді, а й першою найстаршою штангісткою на іграх - їй 43 роки.

Варто зазначити, що Лорел Хаббард стала срібною призеркою на Чемпіонаті світу 2017 року та золотою на Тихоокеанських іграх 2019 року в Самоа. Вона брала участь у Іграх Співдружності 2018 року, але отримала серйозну травму, яка відклала її кар'єру. Однак вже у 2020 році вона виграла золоту медаль на Кубку світу в Римі в ваговій категорії понад 87 кілограмів, піднявши в сумі 270 кг.

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