Так, лише в одному невеликому селищі Яшкіно Кемеровської області вже 40 загиблих на так званій "СВО", тоді як його населення – 12 тисяч осіб. Нескладно уявити, скільки ж російських чоловіків по всій території держави-агресорки загинуло за свого диктатора Путіна.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

У невеликому російському селищі, що за 4,5 тисячі кілометрів від України, мінімум 40 загиблих на "героїв СВО"

"Відстань від Кузбасу до України – 4,5 тис. кілометрів. Замість того, щоб мирно жити у своєму селищі, десятки мужиків просто поїхали за тисячі кілометрів до іншої держави та померли там без якоїсь чіткої мети та сенсу", – констатував журналіст.

Раніше на російському телебаченні визнали, що українці ненавидять Росію після всього, що вона зробила. Там розуміють, що в Україні на росіян ніхто не чекає з квітами, українці вважають їх окупантами, а не "визволителями"

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