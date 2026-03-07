Вплив на Трампа та гроші: що хоче Україна за свою допомогу США та країнам Затоки

Трамп та Зеленський / © Associated Press

Українська влада веде переговори з країнами Перської затоки та США щодо передачі унікальних технологій і бойового досвіду боротьби з іранськими безпілотниками. Натомість Київ прагне отримати фінансування для власного оборонно-промислового комплексу та дефіцитні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє видання POLITICO.

Суть переговорів та запит від США

Основним активом України у перемовинах є перевірені в боях рішення для протидії дронам типу «шахед», які наразі загрожують американським базам та нафтогазовим об’єктам у регіоні Перської затоки. Президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання офіційного звернення від Вашингтона.

«Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від „шахедів“ у регіоні Близького Сходу. Я дав доручення надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку», — написав президент у соцмережі X.

За словами представника української оборони, інтерес до українських розробок є «зрозумілим», оскільки Україна створила масштабні рішення для виявлення та знищення таких загроз у реальних умовах.

Економічний та стратегічний контекст

Як зазначає видання, Україна потребує термінових фінансових вливань, оскільки кредит ЄС у 90 мільярдів євро заблокований Угорщиною. Водночас оборонна промисловість України здатна виробляти продукції на 50 мільярдів доларів на рік. Це значно перевищує фінансові можливості державного бюджету. Також це стимулює Київ до пошуку іноземних партнерів, готових оплачувати виробництво зброї всередині України.

Важливим аспектом є також критичний дефіцит ракет PAC-2 та PAC-3. Європейські чиновники називають нестачу перехоплювачів до систем Patriot найбільшим ризиком для України.

«З початку війни в України не було стільки ракет», — заявив Володимир Зеленський, коментуючи інтенсивне використання цих боєприпасів партнерами.

Експерти, близькі до команди Дональда Трампа, зазначають, що такий крок Зеленського є «розумним ходом», який створює короткострокові важелі впливу на Білий дім. Це може пришвидшити постачання ракет для ППО, попри скептичне ставлення Трампа до ресурсів України у переговорах про завершення війни.

Нагадамо, Росія збирається захопити Запоріжжя та просуватися далі в бік Дніпра. За словами Павла Паліси з Офісу президента та Володимира Зеленського, Україні вже відомі ці плани ворога на 2026–2027 роки.

Раніше ми писали, що Трамп планує збільшити виробництво зброї у 4 рази.