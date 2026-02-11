- Дата публікації
-
Світ
- 521
- 1 хв
Впливова країна НАТО приєдналася до закупівлі американської зброї для України
Велика Британія виділила понад 200 млн доларів на програму PURL.
Велика Британія приєдналася до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, відомої як програма PURL.
Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі у коментарі Politico.
За його словами, Британія надала пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України.
«Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів [близько 205 млн доларів] на PURL. Водночас ми маємо надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ [президента РФ] Путіна», — зазначив Хілі.
Видання з посиланням на двох неназваних дипломатів НАТО повідомило, що на цей час три чверті з 32 членів Альянсу зобов’язалися приєднатися до цієї ініціативи.
Зокрема, уже приєдналися Австралія та Нова Зеландія.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія оголосить про надання нелетальної допомоги у межах програми PURL.