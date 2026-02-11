ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
521
Час на прочитання
1 хв

Впливова країна НАТО приєдналася до закупівлі американської зброї для України

Велика Британія виділила понад 200 млн доларів на програму PURL.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Військова допомога Україні

Військова допомога Україні / © ТСН.ua

Велика Британія приєдналася до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, відомої як програма PURL.

Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі у коментарі Politico.

За його словами, Британія надала пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України.

«Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів [близько 205 млн доларів] на PURL. Водночас ми маємо надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ [президента РФ] Путіна», — зазначив Хілі.

Видання з посиланням на двох неназваних дипломатів НАТО повідомило, що на цей час три чверті з 32 членів Альянсу зобов’язалися приєднатися до цієї ініціативи.

Зокрема, уже приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія оголосить про надання нелетальної допомоги у межах програми PURL.

Дата публікації
Кількість переглядів
521
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie