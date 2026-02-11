Впливова країна НАТО приєдналася до закупівлі американської зброї для України

Військова допомога Україні / © ТСН.ua

Велика Британія приєдналася до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, відомої як програма PURL.

Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі у коментарі Politico.

За його словами, Британія надала пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України.

«Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів [близько 205 млн доларів] на PURL. Водночас ми маємо надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ [президента РФ] Путіна», — зазначив Хілі.

Видання з посиланням на двох неназваних дипломатів НАТО повідомило, що на цей час три чверті з 32 членів Альянсу зобов’язалися приєднатися до цієї ініціативи.

Зокрема, уже приєдналися Австралія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія оголосить про надання нелетальної допомоги у межах програми PURL.