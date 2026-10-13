"Вподобайки" Маска впали, трафік "Яндекса" обвалився: що відбувається після ударів по дата-центрах у РФ

Ілон Маск / © Associated Press

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Після ударів України по дата-центрах російської технологічної компанії «Яндекс» користувачі соцмережі X (колишній Twitter) звернули увагу на різке зниження кількості вподобань під дописами її власника Ілона Маска. Це збіглося зі скороченням автоматизованого інтернет-трафіку з боку «Яндекса», однак прямого зв’язку між цими подіями поки не встановлено.

Про це пише видання Futurism.

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Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня заявив, що українські удари по трьох дата-центрах російського технологічного гіганта «Яндекс» минулого тижня дали помітний ефект у соціальних мережах. За його словами, після атак користувачі почали помічати менше активності російських ботів.

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«У багатьох соціальних мережах раптом стало трохи легше дихати», — сказав Зеленський журналістам.

Він додав, що люди помітили менше ненависті, розколу та провокацій, оскільки ботів стало менше. На думку президента, було зрозуміло, звідки вони походили.

Водночас згодом в Офісі президента України уточнили BBC, що Зеленський говорив радше про загальну атмосферу в соціальних мережах, а не про підтверджене кількісне скорочення активності ботів.

У дописах Маска стало менше вподобань

На тлі повідомлень про удари по російських дата-центрах користувачі X звернули увагу на зниження кількості вподобань під публікаціями Ілона Маска.

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Зокрема, ютубер Зак Нельсон, відомий під псевдонімом Jerry Rig Everything, звернув увагу, що один із дописів Маска зібрав менш як 5000 «лайків» після того, як мільярдер відповів словом «Wow» на расистську конспірологічну заяву про частку білого населення Брюсселя.

Скріншот, опублікований Нельсоном, демонстрував близько 4900 «вподобайок» під цією реакцією Маска.

За даними Futurism, упродовж жовтня середня кількість лайків під дописами Маска коливалася від 17 000 до 81 000 на день. Однак протягом останніх двох днів, про які йдеться в матеріалі, цей показник знизився приблизно до 11 000 та 8000 відповідно.

Такі цифри привернули увагу користувачів і фахівців, але самі по собі не доводять, що причиною падіння залученості стали удари по російській інфраструктурі.

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Трафік від «Яндекса» впав на 99%

Додаткову увагу до можливого впливу атак привернув аналіз компанії Cloudflare. За її даними, минулого тижня трафік від «Яндекса» скоротився на 99% після ударів.

Водночас у Cloudflare наголосили, що ці показники не можна автоматично трактувати як скорочення активності ботів у соціальних мережах. До статистики потрапляли всі автоматизовані запити до інтернету, зокрема звернення пошукових роботів та інструментів моніторингу.

Тобто падіння трафіку свідчить про масштабні зміни в автоматизованій активності, але не дає змоги визначити, яка її частина була пов’язана саме з ботами, що поширюють повідомлення в соцмережах.

У Мережі також поширювалися твердження про зниження онлайн-активності навколо ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Проте, як зазначають ЗМІ, незалежного підтвердження цих повідомлень немає.

Чи пов’язані удари з падінням активності в X

Автори Futurism зауважують, що встановити причинно-наслідковий зв’язок між знищенням російських дата-центрів і зниженням кількості вподобань під дописами Маска наразі неможливо.

Збіг у часі привернув увагу до того, наскільки автоматизована інтернет-активність може впливати на дискусії в соціальних мережах. Однак наявні дані не доводять, що лайки під дописами Маска забезпечувалися російськими ботами або що їхня кількість скоротилася саме через удари по інфраструктурі «Яндекса».

Тема російського втручання в інформаційний простір залишається особливо чутливою напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися менш ніж за місяць. Російське втручання, зокрема під час президентських виборів у США 2016 року, протягом багатьох років викликає гострі суперечки.

Маск, який є одним із найвідоміших прихильників президента США Дональда Трампа, також бере активну участь у цих дискусіях. Нещодавно він звинуватив Зеленського в тому, що той «зайшов надто далеко», завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах.

Водночас колишній посол США в Росії та професор політології Майкл Макфол привітав українські удари. Він написав у X, що як людина, яку щодня переслідують цілі армії російських ботів, щиро дякує за ці дії.

Удари по дата-центрах РФ — що відомо

Нагадаємо, 11 жовтня було атаковано дата-центр «Яндекса» у Росії, Цього разу — місто Владімір, що став третім об’єкт компанії, атакований цього місяця.

Раніше, 8 жовтня атакували дата-центр «Яндекса» в місті Сасово Рязанської області. Днем пізніше — дата-центр у Калузі.

Вже йшлося про те, що український президент Володимир Зеленський заявив про відповідь України на російські удари по інфраструктурі, зокрема на атаки по вітчизняних дата-центрах.

Зазначимо, що внаслідок російських ударів 1 жовтня київський дата-центр «Парковий» зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу без можливості відновлення.

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