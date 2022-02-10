Впродовж двох місяців чоловік виграв у лотерею 264 рази: як йому це вдалося

Впродовж двох місяців чоловік виграв у лотерею 264 рази: як йому це вдалося

Під час гри він використав власну стратегію.

Американець виграв у лотерею 264 рази за два місяці завдяки інтуїції. Щасливчик планує інвестувати отримані гроші.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що він використав ту саму комбінацію з трьох цифр на 104 квитках і таким чином отримав головний приз у 500 доларів за кожним із них. Загалом чоловік виграв 52 тисячі доларів.

За цією ж стратегією американець розбагатів ще на 80 тисяч доларів, тільки вже за умови використання іншої комбінації з трьох цифр на 160 квитках.

"У мене було особливе відчуття. Коли у вас є таке відчуття, просто грайте!" - сказав чоловік.

Нагадаємо:

Подружня пара зі штату Вісконсін Таммі та Кліфф Вебстер зірвала джекпот лотереї Powerball розміром $316,3 млн. Вони купили лотерейний квиток у місті Грін-Бей. Під час розіграшу 5 січня їм вдалося вгадати всі виграшні номери: 6, 14, 25, 33, 46 та додаткову кульку Powerball 17.

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