Впродовж літа Китай двічі випробував гіперзвукову зброю, Пентагон приголомшений - ЗМІ

Випробування гіперзвукової зброї було здійснено за допомогою ракети "Чанчжен". / Associated Press

Випробування було здійснено за допомогою ракети "Чанчжен", створеної дочірнім підприємством CASC.

Китайські військові двічі провели випробування гіперзвукового літального апарату (ГЛА), який може нести ядерну зброю.

Про це з посиланням на чотири власні джерела з оцінками американської розвідки, повідомляє Financial Times.

"Китаю вдалося продемонструвати абсолютно нові можливості в галузі озброєнь, якими не володіють Сполучені Штати Америки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перше було здійснене 13 серпня і буквально приголомшило Пентагон і розвідку США, а останнє випробування припадає на 27 липня.

За інформацією джерел, гіперзвуковий літальний апарат був розроблений фахівцями Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, що входить до складу аерокосмічної науково-технічної корпорації країни CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation.

Нагадаємо:

Раніше Китайська Народна Республіка спростувала інформацію про таємне випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд. У КНР заявляють, що тестували "космічний корабель", а не нову гіперзвукову зброю.

здатної нести ядерний боєзаряд. У КНР заявляють, що тестували "космічний корабель", а не нову гіперзвукову зброю. Своєю чергою минулого місяця Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову гіперзвукову ракету. А в липні Росія зробила аналогічну заяву, вказавши, що її ракета була запущена з фрегата в Білому морі.

Новини світу: Китай випробував нову гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд

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