ВПС Німеччини та Британії перехопили російські винищувачі та літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО

Королівські ВПС і німецькі "Тайфуни" супроводжували літак через територію, перш ніж передати його ВПС Швеції.

Реактивні літаки RAF Typhoon перехопили пару російських винищувачів і літак-розвідник, що летіли поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем під час спільної місії ВПС Німеччини та Британії.

Про це йдеться у Sky News.

За заявою ВПС, один реактивний літак був ідентифікований як російський розвідувальний літак, який летів з материкової Росії до Калінінградського анклаву поблизу Польщі.

Його зустріли два російські винищувачі, що базувалися в Калінінграді, і пролетіли з ним на південь через північно-західну зону естонської зони польоту.

Королівські ВПС і німецькі "Тайфуни" супроводжували літак через територію, перш ніж передати його ВПС Швеції.

"Ми часто бачимо російські військові літаки, що літають над Балтійським морем, тому для нас це було звичайним перехопленням. Тим не менш, важливість перехоплення цих літаків і наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишається непохитною і рішучою", - заявив пілот ВПС Швеції.

Водночас важливість перехоплення цих літаків зазначив і пілот Королівських ВПС.

"Наша відданість колективній обороні повітряного простору НАТО залишаються непохитними та рішучими", — сказав пілот.

Також джерело додає, що військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини діють пліч-о-пліч у межах операції Azotize для захисту східного флангу кордону НАТО.

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