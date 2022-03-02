ВПС Румунії втратили два повітряні судна біля узбережжя Чорного моря: загинув екіпаж рятувального гелікоптера

Авіакатастрофа забрала життя щонайменше 7 румунських військовослужбовців.
Увечері в середу, 2 березня, літак МіГ-21 LanceR Військово-повітряних сил Румунії зник з радарів після зльоту, виконуючи місію патрулювання над причорноморським районом Добруджа. Висланий на його пошуки вертоліт IAR 330-Puma зазнав авіакатастрофи, загинуло 5 членів екіпажу та двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії.
Про це повідомляє румунське видання Digi 24
Міністр оборони Румунії Василе Дінку підтвердив загибель екіпажу гелікоптера. Точної інформації про пілота або літак МіГ-21 LanceR наразі немає.
Румунські ЗМІ публікують відео з місця, де зазнав авіакатастрофи рятувальний вертоліт.
Video from the crash site of the IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force that went down in Dobrogea, Romania (over land) while searching for a missing MiG-21 LanceR which went missing from the radar during a routine patrol mission. @TheAviationist @Aviation_Intel @airplusnews pic.twitter.com/ZzfM77cV21— Aeronews (@AeronewsGlobal) March 2, 2022
“Сьогодні сумний день для румунської армії. П’ять членів екіпажу гелікоптера IAR 330-Puma, які виконували пошуково-рятувальну місію для літака МіГ 21 LanceR, були знайдені мертвими в районі Гура Добругей, приблизно за 11 км від аеродрому. Висловлюю свої співчуття родинам загиблих", - написав міністр оборони Румунії у своєму Facebook.
Літак МіГ 21 LanceR зник з радарів о 20:03 - через 13 хвилин після зльоту з авіабази Михайло Коґелнічану. За даними Міноборони, літак виконував патрулювання над Добруджею.
Спочатку він втратив радіозв’язок, а згодом свідок повідомив до рятувальної служби, що почув гуркіт та побачив полум'я від вибуху на землі.
BREAKING: Video from the crash site— Ukraine Russia Bot Check (@UA_BotTwitte) March 2, 2022
Of the MiG-21 Lancer aircraft of the Romanian Air Force!
40 minutes after the disappearance of the aircraft, a LanceR helicopter flew in search. Later it became known that the helicopter also crashed. pic.twitter.com/mlRHecjFvS
Через 40 хвилин після того, як МіГ 21 Lancer зник з радарів, Міністерство національної оборони повідомило про другу авіакатастрофу.
Вертоліт IAR 303 - PUMA, відправлений на пошуково-рятувальну операцію, втратив радіозв'язок з диспетчерською вежею і також зник з радарів. Пілот повідомив про несприятливі погодні умови та отримав наказ повернутися на базу.
На борту вертольота перебувало семеро військових. Окрім п’яти членів екіпажу, на судно також піднялися двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії. Усі вони загинули. Про пілота літака наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, раніше в американському штаті Північна Кароліна розбився невеликий літак Pilatus PC-12/47 із вісьмома людьми на борту.
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