Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
ВПС Румунії втратили два повітряні судна біля узбережжя Чорного моря: загинув екіпаж рятувального гелікоптера

ВПС Румунії втратили два повітряні судна біля узбережжя Чорного моря: загинув екіпаж рятувального гелікоптера

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ВПС Румунії втратили два повітряні судна біля узбережжя Чорного моря: загинув екіпаж рятувального гелікоптера

скріншот з відео

Авіакатастрофа забрала життя щонайменше 7 румунських військовослужбовців.

Увечері в середу, 2 березня, літак МіГ-21 LanceR Військово-повітряних сил Румунії зник з радарів після зльоту, виконуючи місію патрулювання над причорноморським районом Добруджа. Висланий на його пошуки вертоліт IAR 330-Puma зазнав авіакатастрофи, загинуло 5 членів екіпажу та двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії.

Про це повідомляє румунське видання Digi 24 

Міністр оборони Румунії Василе Дінку підтвердив загибель екіпажу гелікоптера. Точної інформації про пілота або літак МіГ-21 LanceR наразі немає.

Румунські ЗМІ публікують відео з місця, де зазнав авіакатастрофи рятувальний вертоліт.

“Сьогодні сумний день для румунської армії. П’ять членів екіпажу гелікоптера IAR 330-Puma, які виконували пошуково-рятувальну місію для літака МіГ 21 LanceR, були знайдені мертвими в районі Гура Добругей, приблизно за 11 км від аеродрому. Висловлюю свої співчуття родинам загиблих", - написав міністр оборони Румунії у своєму Facebook.

Літак МіГ 21 LanceR зник з радарів о 20:03 - через 13 хвилин після зльоту з авіабази Михайло Коґелнічану. За даними Міноборони, літак виконував патрулювання над Добруджею.

Спочатку він втратив радіозв’язок, а згодом свідок повідомив до рятувальної служби, що почув гуркіт та побачив полум'я від вибуху на землі.

Через 40 хвилин після того, як МіГ 21 Lancer зник з радарів, Міністерство національної оборони повідомило про другу авіакатастрофу.

Вертоліт IAR 303 - PUMA, відправлений на пошуково-рятувальну операцію, втратив радіозв'язок з диспетчерською вежею і також зник з радарів. Пілот повідомив про несприятливі погодні умови та отримав наказ повернутися на базу.

На борту вертольота перебувало семеро військових. Окрім п’яти членів екіпажу, на судно також піднялися двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії. Усі вони загинули. Про пілота літака наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Північна Кароліна розбився невеликий літак Pilatus PC-12/47 із вісьмома людьми на борту.

Читайте також:

Наступна публікація