ВПС Румунії втратили два повітряні судна біля узбережжя Чорного моря: загинув екіпаж рятувального гелікоптера

Авіакатастрофа забрала життя щонайменше 7 румунських військовослужбовців.

Увечері в середу, 2 березня, літак МіГ-21 LanceR Військово-повітряних сил Румунії зник з радарів після зльоту, виконуючи місію патрулювання над причорноморським районом Добруджа. Висланий на його пошуки вертоліт IAR 330-Puma зазнав авіакатастрофи, загинуло 5 членів екіпажу та двоє рятувальників Військово-морських сил Румунії.

Про це повідомляє румунське видання Digi 24

Міністр оборони Румунії Василе Дінку підтвердив загибель екіпажу гелікоптера. Точної інформації про пілота або літак МіГ-21 LanceR наразі немає.

Румунські ЗМІ публікують відео з місця, де зазнав авіакатастрофи рятувальний вертоліт.

Video from the crash site of the IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force that went down in Dobrogea, Romania (over land) while searching for a missing MiG-21 LanceR which went missing from the radar during a routine patrol mission. @TheAviationist @Aviation_Intel @airplusnews pic.twitter.com/ZzfM77cV21 — Aeronews (@AeronewsGlobal) March 2, 2022

“Сьогодні сумний день для румунської армії. П’ять членів екіпажу гелікоптера IAR 330-Puma, які виконували пошуково-рятувальну місію для літака МіГ 21 LanceR, були знайдені мертвими в районі Гура Добругей, приблизно за 11 км від аеродрому. Висловлюю свої співчуття родинам загиблих", - написав міністр оборони Румунії у своєму Facebook.