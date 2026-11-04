ВПС США шукають виробників понад тисячі крилатих ракет для України

Ракета / © ТСН.ua

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Військово-повітряні сили США звернулися до оборонних компаній із запитом щодо серійного виробництва крилатих ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) для України. Потенційні підрядники мають до 19 листопада повідомити, чи можуть виконати вимоги. Про це пише Defense News.

У запиті йдеться про партію з понад тисячі ракет. За вимогами ВПС США, перші ракети мають надійти не пізніше ніж за три місяці після укладення контракту, а всю партію мають поставити впродовж 15 місяців. Наразі ВПС США збирають інформацію про можливості виробників.

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ERAM запускають із літака. За вимогами ВПС США, ракета має долати понад 460 км і влучати з відхиленням до 10 метрів навіть за умов радіоелектронних перешкод. Перший випробувальний пуск із бойовою частиною відбувся в січні 2026 року на авіабазі Еглін у Флориді.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розкрив план протидії балістичним ракетам РФ: яку роль у ньому має Трамп

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