ВПС США збили в небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль: подробиці

США збили другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою.

Про це пише сайт ABC News.

У четвер, 9 лютого, командування повітряно-космічної оборони помітили на радарі загадковий об'єкт, що летить на висоті близько 13 кілометрів у північно-східному напрямку.

До нього направили два винищувачі F-22 ВПС США, як повідомили військові, потенційну загрозу збили ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9X 10 лютого близько 5:45 за київським часом.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі невдовзі дав пресконференцію і заявив, ніби збитий об'єкт був розміром "з невеликий автомобіль", набагато меншим, ніж китайська повітряна куля, виявлена близько шести днів тому. Проте чиновник не зміг назвати, що саме проникло на територію Аляски.

"Ми називаємо його об'єктом, оскільки це найкращий опис, який у нас зараз є. Ми не знаємо, кому він належить, чи це державна, корпоративна чи приватна структура. Ми просто не знаємо і не розуміємо його мети", — сказав Джон Кірбі.

Як пояснив представник Ради нацбезпеки, об'єкт швидко збили, оскільки він становив загрозу для безпеки цивільних літаків. Річ у тому, що небо над Аляскою активно використовують для польотів, оскільки наземний рух ускладнюється горами. Пілоти винищувачів переконалися, що всередині людей не було. Уламки впали в море Бофорта неподалік берега, тому офіційна влада розраховує швидко їх зібрати.

Після інциденту Федеральне авіаційне управління обмежило польоти над територією площею приблизно 26 квадратних кілометрів біля мису Буллен на Алясці. У її межах перебуває занедбана станція радіолокації ВПС США в морі Бофорта, приблизно за 210 кілометрів від канадського кордону, за Полярним колом. У цьому районі- поселення корінних народів та кілька шахтарських містечок.

Подія сталася неподалік кордону, тому американці повідомили владу Канади про те, що сталося. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що підтримав рішення США збити незареєстрований об'єкт.

Нагадаємо, 4 лютого США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена. Цікаво, що літаки два дні супроводжували аеростат у небі над США.

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