Вкрадену панагію помітили на патріарху Кирилу: як реліквія з України опинилася у глави РПЦ

Викрадена панагія на патріарху Кирилі. Фото: df.news

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В четвер, 8 травня, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) з’явився на церемонії в Сербії з панагією, яка виглядає ідентично тій, що була викрадена майже 10 років тому з Олександра Драбинка, який наразі є митрополитом Переяславським і Вишневським.

Про це повідомило «Духовний фронт України».

Ця панагія — унікальний виріб, створений лаврськими ювелірами для покійного митрополита Володимира (Сабодана). Аналогів у Росії не існувало. У 2016 році її разом із іншими цінностями викрали з дому Драбинка у селі Ходосівка на Київщині.

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У 2017 році поліція затримала групу злочинців, які намагалися продати частину викраденого, серед них — двох священників УПЦ МП.

«Однак, як свідчать матеріали справи, попри затримання кількох осіб та вилучення частини викраденого, підозру за ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) було повідомлено лише ієрея Степану Бенцу. Згодом з ним було укладено угоду про визнання винуватості, причому, за словами потерпілої сторони, без її повідомлення та згоди. Інші встановлені особи, на яких вказував Бенца, до відповідальності притягнуті не були. Затримані з речовими доказами фігуранти справи… на свободі. А слідство? Понад вісім років — жодного реального просування», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті піп УПЦ МП розгулював вулицями у радянській формі із георгіївською стрічкою.