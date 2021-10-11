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Вручили Нобелівську премію з економіки: хто і за що отримав

Вручили Нобелівську премію з економіки: хто і за що отримав

Лауреатів назвали сьогодні, 11 жовтня.

Шведська королівська академія наук у Стокгольмі назвала імена лауреатів премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Нагороду отримали американські вчені Девід Кард "за емпіричний внесок в економіку праці", а також Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків". 

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter.

"Цьогоріч лауреати надали нам нове розуміння ринку праці та показали, які висновки про причинно-наслідкові зв'язки можна зробити з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області й зробив революцію в емпіричних дослідженнях", — зазначили в комітеті.

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені Пол Мілгром і Роберт Вілсон "за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів".

Раніше стало відомо, що лауреатами Нобелівської премії миру у 2021 році стали засновниця онлайн-видання Rappler Марія Ресса та головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов.

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