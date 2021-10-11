Вручили Нобелівську премію з економіки: хто і за що отримав

Вручили Нобелівську премію з економіки: хто і за що отримав

Лауреатів назвали сьогодні, 11 жовтня.

Шведська королівська академія наук у Стокгольмі назвала імена лауреатів премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля. Нагороду отримали американські вчені Девід Кард "за емпіричний внесок в економіку праці", а також Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс "за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків".

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії в Twitter.

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"Цьогоріч лауреати надали нам нове розуміння ринку праці та показали, які висновки про причинно-наслідкові зв'язки можна зробити з природних експериментів. Їх підхід поширився на інші області й зробив революцію в емпіричних дослідженнях", — зазначили в комітеті.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені Пол Мілгром і Роберт Вілсон "за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів".

Раніше стало відомо, що лауреатами Нобелівської премії миру у 2021 році стали засновниця онлайн-видання Rappler Марія Ресса та головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов.

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